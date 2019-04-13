Передача Малкина не спасла "Питтсбург" от второго поражения "Айлендерс"

Субботняя программа 1/8 финала Кубка Стэнли по хоккею продолжилась в Нью-Йорке, где местные "Айлендерс" на свеой площадке принимали "Питтсбург Пингвинз". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

"Пингвины" первыми поразили ворота соперника – на 31-й минуте поединка Эрик Гудбрансон с передачи Евгения Малкина открыли счет. Этот ассист позволил российскому нападающему подняться на 22 место в истории НХЛ по количеству передач в плей-офф. Теперь в его активе 105 голевых пасов.

Однако еще до перерыва хоккеисты "айлс" в лице Антони Бовиллье выровняли положение. В заключительном же периоде Джордан Эберле и Джош Бейли и вовсе вывели "Айлендерс" вперед, принеся своими бросками волевую победу.

Благодаря этой победе клуб из Нью-Йорка повел в серии со счетом 2:0. Серия переезжает в Питтсбург. Следующий поединок соперников состоится 14 апреля.