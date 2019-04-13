Киевляне устроили самосуд над виновником аварии

В Киеве привязали скотчем к столбу буйного водителя. Он устроил ДТП, а после пытался напасть на владельца помятой иномарки. Очевидцы аварии решили, что до приезда полиции будет лучше нейтрализовать дебошира. После на мужчину составили несколько протоколов, не исключено, что за руль он сел пьяный, отмечает телеканал "Россия 24".