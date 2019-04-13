В России и за рубежом проходит тотальный диктант

К акции впервые присоединяются Объединенные Арабские Эмираты, Перу и Мьянма. Текст писателя Павла Басинского добровольно напишет четверть миллиона человек, а диктовать его будут звезды телевидения, театра, кино и спорта.

Традиционно в лидерах по числу площадок — Москва. В столице организаторы создали свыше 400 мест. Диктант по русскому языку участники сдадут в вузах и школах, а также в троллейбусе, трамвае, роддоме и отделении полиции, отмечает телеканал "Россия 24".