Речной флот на Волге готовится к летней навигации

Летняя навигация откроется в Татарстане в конце апреля. Готовы ли пассажирские суда, и как изменится расписание?

Механики и мотористы Татфлота впервые в этом году запускают двигатели теплоходов. Чтобы получить допуск к навигации, а это обязательное требование речного регистра, экипажи кораблей, рабочие и инженеры судоремонтного завода несколько месяцев проводили техническое обслуживание и капитальный ремонт.

Средний возраст пассажирских теплоходов и грузового речного транспорта — более полувека. "Судов молодых на сегодняшний день нет, практически 45-50 лет, но есть суда и более старшие и 60 лет, но, благодаря экипажам, которые заинтересованы, которые родились на флоте, благодаря им флот поддерживается на плаву", — говорит Марс Хамидуллин, исполнительный директор АО "Судоходная Компания Татфлот".

Крупнейший в Поволжье гражданский речной флот готов к началу навигации. На всех судах проведен плановый ремонт, проверка оборудования и двигателей. В конце апреля теплоходы отправятся в регулярные рейсы.

Работа кипит не только в трюмах, на корме и палубах завершают покраску, в салоне матросы и капитаны проверяют спасательные жилеты. В прошлом году речной транспорт республики перевёз почти полмиллиона пассажиров. "Суда практически укомплектованы, полные экипажи, все маршруты, которые были в прошлом году, сохраняются", — заверил Андрей Егоров, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

Во льдах речного порта экипажи настраивают оборудование. Через 2 недели теплоходы выйдут в рейс, а плавкраны, земснаряды и баржи — отправятся к участкам добычи.