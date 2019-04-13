Боттас – первый на третьей практике в Шанхае, Квят – 10-й

На шанхайском автодроме состоялся заключительный третий свободный заезд чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Китая. По его итогам первое время продемонстрировал финн Валттери Боттас из Mercedes.

Его результат составил 1.32,830 секунды. Вторым стал немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель. Тройку лучших замкнул еще один представитель Ferrari Шарль Леклер.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят по итогам третьей свободной практики финишировал с десятым результатом. Его партнер по команде Александер Албон стал девятым, однако именно он стал причиной завершения гонки – на выходе из последнего поворота он угодил в серьезную аварию, разбив болид.

Позже в субботу состоится квалификация Гран-при Китая. Гонка же пройдет на следующий день, 14 апреля.