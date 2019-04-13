Кучерову грозит дисквалификация за грубый прием в матче Кубка Стэнли

Российский хоккеист "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров рискует получить дисквалификацию за грубый прием во втором матче серии Кубка Стэнли против "Коламбус Блю Джекетс". В одном из эпизодов россиянин толкнул на борт сидящего на коленях игрока "пиджаков" Маркуса Нутиваару.

Встреча завершилась разгромом "Тампы" со счетом 1:5. В результате нарушения Кучеров был удален до конца встречи. Эпизод состоялся на 56 минуте поединка и стал причиной массовой потасовки. Как сообщает Спорт24.Ru, теперь 14 апреля инцидент будут рассматривать в Департаменте безопасности игроков НХЛ.

Напомним, что "Коламбус" после этого матча ведет в серии со счетом 2:0. Следующий поединок серии состоится 15 апреля на домашней площадке "пиджаков".