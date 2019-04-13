Головин – в заявке "Монако" на матч чемпионата Франции

В матче 32-го тура чемпионата Франции "Монако" на поле домашнего стадиона "Луи II" сыграет с командой "Реймс". Наставник монегасков Леонарду Жардим включил в заявку на эту встречу российского полузащитника Александра Головина.

Помимо россиянина в заявку вошли голкиперы Даниэль Субашич, Диего Бенальо, оборонцы Бенуа Бадиашиле, Фоде Балло-Туре, Камиль Глик, Беньямин Хенрикс, Жемерсон, Налдо, Джибриль Сидибе, полузащитники Адриен Силва, Жан-Оде Аолу, Насер Шадли, Сеск Фабрегас и нападающие Желсон Мартинш, Радмель Фалкао Стефан Йоветич, Рони Лопеш, Мусса Силла, Винисиус.

"Монако" с 31 очком занимает 17-е место в турнирной таблице, а "Реймс" расположился на шестой строчке, имея в активе 47 очков. Матч состоится в субботу, 13 апреля, и начнется в 21:00 по московскому времени.