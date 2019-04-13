За сутки в России ликвидировано почти 60 лесных пожаров

Сотрудники "Авиалесоохраны" за минувшие сутки ликвидировали 58 лесных пожаров на общей площади 6 тысяч гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас в России леса горят на территории в 10 тысяч гектаров. Зафиксированы 35 крупных очагов возгораний.

Больше всего пожаров действует в Забайкальском и Хабаровском крае, передает телеканал "Россия 24". Группировка, которая работает на тушении природных пожаров, составляет полторы тысячи человек. Усилена техническая база. Увеличено количество спецтранспорта, также в ликвидации пожаров задействовано 21 воздушное судно.