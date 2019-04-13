Силуанов: Россия создает экономику с опорой на собственные силы

У России есть план "Б" на случай санкций против госбанков. Такое заявление глава Минфина Антон Силуанов сделал в Вашингтоне — там проходит встреча "финансовой двадцатки". Вопрос о том, ждать или не ждать ограничений, по словам министра финансов, уже не так важен. Россия создала большие резервы, бюджет в плюсе, страна не нуждается в заимствованиях — в общем, подготовились к любому сценарию, передает телеканал "Россия 24".

"Мы создаем экономику с опорой на собственные силы. Конечно, мы открыты для иностранных инвестиций, но, коли так складывается ситуация, то другого пути у нас нет. Будем создавать более благоприятные условия, чем были раньше: будь то валютное регулирование — сейчас либерализуем серьезно, — будь то отмена устаревших, недействующих, мешающих работе бизнеса нормативных актов, которые были приняты еще в советское время. Создаем новые льготные режимы для самозанятых", — рассказал Силуанов.

Иностранные инвесторы готовы вкладывать в нашу экономику. Рейтинговые агентства, включая самое консервативное, Standard & Poor's, повысили свои оценки России до инвестиционного уровня. Рост ВВП ожидается на уровне 1,6 процента. Эльвира Набиуллина, которую МВФ ранее признавал лучшей главой центробанка в мире, намерена добиваться, чтобы инфляция была не больше 4 процентов.

"Мы видим, что даже повышение НДС достаточно умеренно отразилось на инфляции. Наша политика направлена на то, чтобы вернуть инфляцию к 4 процентам и достичь устойчиво низкой инфляции. Это очень важно для людей: рост цен на товары и услуги затрагивает каждого, и нам очень важно сделать так, чтобы они не росли быстро", — рассказала она.