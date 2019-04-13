На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков

В ГУМВД Свердловской области проверяют информацию о задержании сына высокопоставленного полицейского с крупной партией наркотика.

Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества. Полицейские задержали его на улице в Екатеринбурге.

В настоящее время управление на транспорте МВД РФ по УрФО не смогло прокомментировать ситуацию.