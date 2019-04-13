Новые санкции: у России есть план "Б"
Первые и очень занятные итоги традиционной сессии Международного валютного фонда, откуда есть позитивные сигналы для России. Например, новая волна интереса иностранных инвесторов. Их обеспокоенность возможными новыми санкциями развеял первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов. "У России на такой случай есть план "Б", позволяющий, если нужно, обеспечить всех клиентов и рублями, и долларами", — заявил он.
Глобальные вызовы — глобальные решения — таков лейтмотив весенних совещаний МВФ. И если с первой частью все понятно — рисков для развития мировой финансовой системы предостаточно — то вот с поисками решений как раз проблемы. И ситуацию усугубляют действия принимающей стороны — США.
Торговые войны — в первую очередь. Вашингтона с Пекином — протекционизм и санкции — все это тормозит мировой рост. Впервые за десятилетие он ожидается таким низким — 3.3% Рикошетом все те вредные действия бьют и по штатам — прогноз роста ВВП страны тоже пересмотрен в сторону небольшого, но снижения.
Свой негативный вклад вносит и ожидание Brexit. А вот ждать или не ждать новых американских санкции — вопрос не столь и важный, говорит первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, ведь Россия создала большие резервы, бюджет в плюсе, страна не нуждается в заимствованиях — в общем, подготовились к любому сценарию.
"Мы создаем экономику с опорой на собственные силы. Конечно, мы открыты для иностранных инвестиций, но коль так сказывается ситуация, другого пути у нас нет. Будем создавать более благоприятные условия, будь то валютное регулирование, либерализуем серьезно, отменим устаревшие нормативные акты , создаем новые льготные режимы для самозанятых , и все это, конечно, видят и наши инвесторы", — отметил Силуанов.
С иностранными инвесторами Силуанов встречался отдельно. Все, что называется, на позитиве, и хотят вкладывать в Россию. Еще одним подтверждением этого стало мартовское размещение Минфином облигаций на рекордную сумму — 91 миллиард 400 миллионов рублей. И инвесторы были готовы купить еще больше.
Рейтинг России до "инвестиционного уровня" повысила вся большая тройка международных рейтинговых агентств, включая самое консервативное — Standard and Poor's . Рост ВВП ожидается на уровне 1.6%. Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, которую МВФ ранее признавал лучшей главой ЦБ в мире, намерена добиваться, чтобы инфляция была не больше 4%.
"Мы видим, что даже повышение НДС достаточно умеренно сказалось на инфляции. Наша политика направлена на то, чтобы вернуть инфляцию к 4% и достичь устойчиво низкой инфляции. Это очень важно для людей. Рост цен на товары и услуги затрагивает каждого, и нам очень важно сделать так, чтобы они не росли быстро", — заявила Набиуллина.
Директор МВФ Кристин Лагард оценила макроэкономическую ситуацию в России как "довольно здоровую", чего не скажешь об обстановке в самом фонде. В очередной – пятнадцатый — раз провалились попытки реформировать МВФ — перераспредилить квоты, чтобы страны с развивающимися экономиками имели в организации больший вес. Против этого жестко выступили Америка и примкнувшие к ней некоторые европейские страны. А потому все чаще МВФ, как и доллару, в мире ищут и находят альтернативу — в виде азиатских и евразийских финансовых центров и расчетах в национальных валютах. Их доля в российской торговле с партнерами только растет.
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