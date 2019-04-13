"Модернизованная версия Януковича" не уважает конкурента

Все более реалистичным кажется вариант смены власти на Украине. Оба кандидата в президенты синхронно совершили европейское турне, но за неделю до второго тура выборов соцопросы по-прежнему показывают убедительное превосходство Владимира Зеленского над Петром Порошенко, несмотря на то что действующий глава государства пустил в ход весь арсенал своих возможностей, чтобы задобрить все категории избирателей. Так, по данным ТАСС, в армии Незалежной появится новая медаль — "За ранение" в боях за свободу Украины. Означает ли это, что Порошенко хочет новой войны для украинцев?

Владимир Зеленский — в шортах, еще не успел причесаться. Журналисты поймали его за завтраком в кафе французского отеля. Издание "Страна" выяснило: кандидат с женой и своей командой поселился в пятизвездочном отеле Парижа, где номера за день начинаются от 315 евро — почти 23 тысячи рублей. Впечатления и от поездки, и от встречи с Макроном — говорит Зеленский — приятные.

"Очень классная, теплая атмосфера. Встреча была конструктивной. Я увидел перед настоящего лидера объединенной Европы. Конструктивная была встреча — мы обговаривали наиважнейшие вопросы для украинского общества", — сказал Владимир Зеленский.

Пока Порошенко рассказывал о своих впечатлениях, в Париже успело потемнеть. Прямые включения — на одном канале, на другом. Причем говорит так, будто выборов на Украине и не планируется никаких.

"Сразу же после моего переизбрания у нас открываются новые возможности, будет созвана сессия заседания на высшем уровне "нормандского формата", — заверил Порошенко.

Агитация в самом разгаре и на самой Украине. "Пятый канал" Петра Порошенко выбирает слова Парубия, агитирующего против Зеленского. "Я читаю программу и вижу то же самое , что я видел пять лет назад, то же самое, что было в Партии регионов и Януковича. Нет никого нового — все старое и то, что мы уже слышали. Это просто модернизованная версия Януковича, которую пытаются нам подать", — уверен Парубий.

Сам Владимир Зеленский высказался в интервью — о личном отношении к Порошенко: "Порошенко столько раз сказал, что я — марионетка и наркоман, что у меня нет к нему уважения. У меня есть уважение к институту президентства, но не к нему, поскольку это всенародно избранный президент. Но на моральном, чисто человеческом уровне я считаю, что он просто оскорбляет".

На самой Украине тем временем провели любопытный опрос: как люди относятся к предвыборным обещаниям кандидатов? Вопрос, которые задавали жителям Украины: что нужно делать с политиками, которые не выполняют предвыборных обещаний?

"В тюрьму сразу на 15-20 лет — за брехню, за то что обещают а не делают. Нельзя отнимать у людей надежду и веру в самое хорошее", — говорят люди.

Когда состоится личная встреча самих кандидатов, по-прежнему непонятно. Уже неделю они не могут договориться, когда выйдут друг против друга на публике. Зеленский идет на дебаты 19 апреля. Порошенко – уже 14-го.