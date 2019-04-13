Тема:

Выборы на Украине 35 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
13 апреля 201914:18 Антон Лядов

"Модернизованная версия Януковича" не уважает конкурента

Все более реалистичным кажется вариант смены власти на Украине. Оба кандидата в президенты синхронно совершили европейское турне, но за неделю до второго тура выборов соцопросы по-прежнему показывают убедительное превосходство Владимира Зеленского над Петром Порошенко, несмотря на то что действующий глава государства пустил в ход весь арсенал своих возможностей, чтобы задобрить все категории избирателей. Так, по данным ТАСС, в армии Незалежной появится новая медаль — "За ранение" в боях за свободу Украины. Означает ли это, что Порошенко хочет новой войны для украинцев?

Владимир Зеленский — в шортах, еще не успел причесаться. Журналисты поймали его за завтраком в кафе французского отеля. Издание "Страна" выяснило: кандидат с женой и своей командой поселился в пятизвездочном отеле Парижа, где номера за день начинаются от 315 евро — почти 23 тысячи рублей. Впечатления и от поездки, и от встречи с Макроном — говорит Зеленский — приятные.

"Очень классная, теплая атмосфера. Встреча была конструктивной. Я увидел перед настоящего лидера объединенной Европы. Конструктивная была встреча — мы обговаривали наиважнейшие вопросы для украинского общества", — сказал Владимир Зеленский.

Пока Порошенко рассказывал о своих впечатлениях, в Париже успело потемнеть. Прямые включения — на одном канале, на другом. Причем говорит так, будто выборов на Украине и не планируется никаких.

"Сразу же после моего переизбрания у нас открываются новые возможности, будет созвана сессия заседания на высшем уровне "нормандского формата", — заверил Порошенко.

Агитация в самом разгаре и на самой Украине. "Пятый канал" Петра Порошенко выбирает слова Парубия, агитирующего против Зеленского. "Я читаю программу и вижу то же самое , что я видел пять лет назад, то же самое, что было в Партии регионов и Януковича. Нет никого нового — все старое и то, что мы уже слышали. Это просто модернизованная версия Януковича, которую пытаются нам подать", — уверен Парубий.

Сам Владимир Зеленский высказался в интервью — о личном отношении к Порошенко: "Порошенко столько раз сказал, что я — марионетка и наркоман, что у меня нет к нему уважения. У меня есть уважение к институту президентства, но не к нему, поскольку это всенародно избранный президент. Но на моральном, чисто человеческом уровне я считаю, что он просто оскорбляет".

На самой Украине тем временем провели любопытный опрос: как люди относятся к предвыборным обещаниям кандидатов? Вопрос, которые задавали жителям Украины: что нужно делать с политиками, которые не выполняют предвыборных обещаний?

"В тюрьму сразу на 15-20 лет — за брехню, за то что обещают а не делают. Нельзя отнимать у людей надежду и веру в самое хорошее", — говорят люди.

Когда состоится личная встреча самих кандидатов, по-прежнему непонятно. Уже неделю они не могут договориться, когда выйдут друг против друга на публике. Зеленский идет на дебаты 19 апреля. Порошенко – уже 14-го.

Ранее по теме

Сейчас

14:08

Зампред ОНК устроил стрельбу на Цветном бульваре

12:31

У посольства России в Киеве разорвался высоковольтный кабель

08:22

В Тюмени отменен режим КТО

05:19

Израиль нанес удар по Сирии

04:37

Более 10 грузовых вагонов сошли с рельсов в Бурятии

00:47

В Судане сменился глава Временного военного совета

23:18

В ходе проведения КТО в Тюмени ликвидированы приверженцы ИГ

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Зампред ОНК устроил стрельбу на Цветном бульваре

Зампред ОНК устроил стрельбу на Цветном бульваре

34 минуты назад
Новые санкции: у России есть план "Б"

Новые санкции: у России есть план "Б"

1 час назад
Как после бомбардировки напалмом: весеннее обострение поджигателей

Как после бомбардировки напалмом: весеннее обострение поджигателей

49 минут назад
"Модернизованная версия Януковича" не уважает конкурента

"Модернизованная версия Януковича" не уважает конкурента

32 минуты назад
У ФБР украли данные американских силовиков

У ФБР украли данные американских силовиков

49 минут назад
У посольства России в Киеве разорвался высоковольтный кабель

У посольства России в Киеве разорвался высоковольтный кабель

1 час назад
Перехват израильских ракет сирийскими ПВО сняли на видео

Перехват израильских ракет сирийскими ПВО сняли на видео

2 часа назад
По итогам КТО в Тюмени возбуждено уголовное дело

По итогам КТО в Тюмени возбуждено уголовное дело

4 часа назад
Натовские учения "Морской щит" завершились в Черном море

Натовские учения "Морской щит" завершились в Черном море

55 минут назад
Владимир Путин: чтобы быть лидером на Земле, нужно быть лидером и в космосе

Владимир Путин: чтобы быть лидером на Земле, нужно быть лидером и в космосе

13 часов назад
В Судане снова сменилась власть

В Судане снова сменилась власть

4 часа назад
Visa увеличила лимит, для которого не нужен пин-код

Visa увеличила лимит, для которого не нужен пин-код

3 часа назад
Туктамышева выиграла турнир женщин на командном чемпионате мира

Туктамышева выиграла турнир женщин на командном чемпионате мира

1 час назад
Ученые уточнили, чем лучше завтракать диабетикам

Ученые уточнили, чем лучше завтракать диабетикам

2 часа назад
Камиль Ларин о новом сезоне проекта "Квартет 4x4"

Камиль Ларин о новом сезоне проекта "Квартет 4x4"

23 часа назад
Звездный состав и закрученный сюжет: первые зрители посмотрели блокбастер "Миллиард"

Звездный состав и закрученный сюжет: первые зрители посмотрели блокбастер "Миллиард"

11.04.2019 18:32
Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание

08.04.2019 10:23
Помогите маленькому Мише услышать мир

Помогите маленькому Мише услышать мир

05.04.2019 16:56
Американский морпех убил японку и покончил с собой

Американский морпех убил японку и покончил с собой

34 минуты назад
Дождь спровоцировал обрушение монумента "Победа" в Кривом Роге

Дождь спровоцировал обрушение монумента "Победа" в Кривом Роге

59 минут назад
Нетрезвый водитель протаранил шесть автомобилей и сбил пешехода в Самаре. Видео

Нетрезвый водитель протаранил шесть автомобилей и сбил пешехода в Самаре. Видео

1 час назад
Джек Ма призвал строить новых себя для будущего

Джек Ма призвал строить новых себя для будущего

1 час назад
"Енисей" снова не победил. Нестеренко отбил пенальти

"Енисей" снова не победил. Нестеренко отбил пенальти

1 час назад
Сердечно благодарю: 5 продуктов, которые советуют кардиологи

Сердечно благодарю: 5 продуктов, которые советуют кардиологи

2 часа назад
Еженедельная программа Вести.net от 13 апреля 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 13 апреля 2019 года

2 часа назад
Василий Ломаченко сломал руку во время боя с Кроллой

Василий Ломаченко сломал руку во время боя с Кроллой

3 часа назад
Появилось видео с места крушения на железной дороге в Бурятии

Появилось видео с места крушения на железной дороге в Бурятии

3 часа назад
Под тюрьмой Алькатрас нашли секретный тоннель

Под тюрьмой Алькатрас нашли секретный тоннель

3 часа назад
На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков

На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков

4 часа назад
"Без хайпа и политиканства": как прошли первые публичные слушания по реновации

"Без хайпа и политиканства": как прошли первые публичные слушания по реновации

4 часа назад
37 лет спустя: у берегов Турции опять нашли древнейший в мире корабль

37 лет спустя: у берегов Турции опять нашли древнейший в мире корабль

4 часа назад
Кучерову грозит дисквалификация за грубый прием в матче Кубка Стэнли

Кучерову грозит дисквалификация за грубый прием в матче Кубка Стэнли

7 часов назад
В Севастополе стремительно возводится инфраструктура для культурной жизни

В Севастополе стремительно возводится инфраструктура для культурной жизни

7 часов назад
Из посольства - в тюрьму: в прессу просочились сведения о местонахождении Ассанжа

Из посольства - в тюрьму: в прессу просочились сведения о местонахождении Ассанжа

8 часов назад
Киевляне устроили самосуд над виновником аварии

Киевляне устроили самосуд над виновником аварии

8 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 13 апреля 2019 года

Программа "Индустрия кино" от 13 апреля 2019 года

13 часов назад
84
Подгадили на мелководье: Эстония и Польша выдумали запрет на заход барка "Седов"

Подгадили на мелководье: Эстония и Польша выдумали запрет на заход барка "Седов"

14 часов назад
В России появилась первая в мире вакцина от аллергии на березу

В России появилась первая в мире вакцина от аллергии на березу

14 часов назад
Парадный Aurus Senat попал на видео

Парадный Aurus Senat попал на видео

12.04.2019 14:06
"Мусорный корабль капитана Дихлофоса": две российские студии снимут анимационный фильм

"Мусорный корабль капитана Дихлофоса": две российские студии снимут анимационный фильм

18 минут назад
В "Зарядье" покажут воображариум Уильяма Шекспира

В "Зарядье" покажут воображариум Уильяма Шекспира

12.04.2019 13:04
Премьера в России: оркестр Когана исполнит Вторую симфонию Рихарда Штрауса

Премьера в России: оркестр Когана исполнит Вторую симфонию Рихарда Штрауса

11.04.2019 15:14
В Доме музыки пройдет авторский фестиваль Олега Митяева

В Доме музыки пройдет авторский фестиваль Олега Митяева

09.04.2019 15:39
"Театриум на Серпуховке" поучаствует в "Библионочи" с презентацией книги "Страна Театриум"

"Театриум на Серпуховке" поучаствует в "Библионочи" с презентацией книги "Страна Театриум"

09.04.2019 10:06