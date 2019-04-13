Как после бомбардировки напалмом: весеннее обострение поджигателей

На календаре — апрель, и миллионы дачников и крестьян приступают к посевным работам. Но еще весна — это паводки и природные пожары. И организовано многое могло бы быть по-другому. Именно это заставило президента вызвать к себе федеральное правительство и сказать то, что он сказал.

В частности, в ходе совещания выяснилось, что из выделенных Москвой 109 миллиардов рублей до региональных сельхозпроизводителей дошли пока только 14. Путин поручил министрам и чиновникам на местах ускорить этот процесс.

Отдельной строкой — не допустить роста цен на топливо. Железнодорожникам предстоит значительно увеличить число пригородных электричек, чтобы дачники не испытывали трудностей. Но особая тема — природные пожары, причина возникновения которых, зачастую рукотворная. Об этом Путину доложил глава МЧС Евгений Зиничев.

"Хотел бы отметить, что более половины всех пожаров происходит из-за неконтролируемого пала растительности наземных сельхозугодий и в местах сбора дикоросов. То есть люди, чтобы облегчить себе сбор той же черемши, папоротника, поджигают участки территорий. Поэтому в этой связи мы обращаемся и к руководителям федеральных органов власти, местного самоуправления, чтобы они активнее работали по превентивным мероприятиям и дополнительно проводили разъяснительную работу с населением", — отметил Зиничев.

А еще подобную работу хорошо бы проводить с теми беспардонными гражданами, которые после пикников на природе оставляют горы мусора. Кстати, тема мусора и его переработка тоже обсуждалась на совещании у президента. Как стало известно "Интерфаксу", Путин, в частности, поручил не допустить роста тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов.

Но все-таки вернемся к лесным пожарам, особенно рукотворным, когда палят жухлую траву, а вспыхивает все вокруг. Для понимания масштабов. По последним данным от "Авиалесоохраны", крупных пожаров по стране сейчас 38. Общая площадь — почти 10 тысяч гектаров, из них 4 тысячи горят в Магаданской области. Еще из крупных: 11 пожаров — в Амурской области, 16 — в Забайкалье, 5 — в Хабаровском крае, 3 — в Бурятии и один в Красноярском крае.

Набрав рост в сухом поле, огненная стена идет прямо на детский сад. Голоса спасателей срываются на хрип. Пока эвакуируют малышей — а их больше полусотни — пожарный пробирается поглубже в заросли. Не остановить стихию здесь — и бежать уже некуда.

Село Восточное Хабаровского района — как после бомбардировки напалмом. И это в мирное время. Просто каждый год по весне человеку обязательно нужно что-нибудь сжечь.

Пожароопасный сезон на Дальнем Востоке начался раньше обычного. В отдельных районах зимой было так мало снега, что теперь человеку достаточно лишь неосторожно обронить спичку. Рослесхоз фиксирует обстановку круглые сутки — связывается с МЧС, если возгорание серьезное, могут даже привлечь добровольцев.

За свои дома селяне будут стоять до последнего. Власти это понимают и помогают. Гродековскому сельсовету недавно выделили пожарный "ЗИЛ". За эту точку на карте теперь спокойны.

Но огонь не выбирает города: в зоне риска сейчас — почти половина страны. За последние сутки выгорели уже 10 тысяч гектаров. И это данные Рослесхоза, а сколько еще жилых районов вне этой статистики.

Так закончился пал травы в Пушкиногорском районе — это под Псковом. Тушить дом было уже бесполезно — он и так выгорел дотла. С ситуацией, когда горят сухостои, жители Псковской области сталкиваются каждый год. И каждый год задаются одним и тем же вопросом: раньше пал делали совхозы, а кто сейчас этим занимается?

Биологи уже давно развеяли все сомнения. Выжженная земля — это мертвая почва.

Власти на местах вводят особый противопожарный режим. На участке не то что сухую траву жечь — даже простой костер нельзя разводить.

В Калининградской области открытый огонь сейчас под запретом. Самый популярный вопрос к пожарному надзору: а как же барбекю? Иначе штрафы от нескольких тысяч для садовода и почти до полумиллиона рублей на юридическое лицо.

В Еврейской автономии смогли остановить эту волну пала. А развивалась она всегда одинаково. Сначала тлеет трава у дома. Потом уже горит соседское поле. И вот уже на километры вокруг ландшафт изменился до неузнаваемости.

Ситуацию с палом в Тульской области ее губернатор Алексей Дюмин взял на ручной контроль. Вертолет с главой региона патрулирует потенциально опасные термоточки. Например, в одной из них огонь вот-вот блокирует междугороднее сообщение. Оперативные службы уже выехали.

Сил и ресурсов бороться хватает. Задействованы более 10 тысяч спасателей. "Уже порядка 657 выездов пожарных бригад было. К сожалению, вынуждены констатировать, что это в большинстве были специальные поджоги", — сказал Алексей Дюмин.

Удержать стихию под контролем можно, только если не выпускать ее из поля зрения. Для этого в регионе усилили патрули лесхоза. Суммарно ежедневный маршрут — почти 2 тысячи километров. Безопасно не там, где не горит, а там, где следят.