Накал страстей, как на "Евровидении": "Ну-ка, все вместе!" с Сергеем Лазаревым

На "России-1" — новый выпуск музыкального шоу "Ну-ка, все вместе!". Кто они, новые претенденты на звание самых голосистых и харизматичных?

Услышав такой вокал, даже те, кто не знают слов, буквально завыли и забыли про статус и возраст. "Золотая сотня" не может сдержать эмоций.

У каждого музыкального эксперта "Ну-ка, все вместе!" есть волшебная красная кнопка, при помощи которой он голосует за игрока, и микрофон, чтобы подпевать, и совсем немного места, чтобы подтанцовывать.

А на сцене шоу — самые яркие артисты и только свежие голоса со всей России и СНГ.

Эта парочка сегодня получит от солиста группы "Не пара" Александра Шоуа настоящий мастер-класс.

Каково это — выступать перед профессионалами и миллионами телезрителей, знает предводитель сотни Сергей Лазарев. Уже меньше чем через месяц ему самому быть конкурсантом на "Евровидении".

"Каждый из нас может оказаться на месте конкурсанта, и я в скором времени буду. Знаю, как сложно воспринимать критику и как часто критика не обоснована, как она обижает. Я всегда готов выслушать критические моменты, но если они обоснованы, поэтому если я кого-то здесь критикую в составе членов жюри, я стараюсь обосновать, почему мне не понравилось или почему какие то ошибки я увидел. Но в любом случае я получаю удовольствие здесь", — признался Лазарев.

Накал страстей, как на "Евровидении".

Не пропустите новый выпуск шоу "Ну-ка, все вместе!" 13 апреля на телеканале "Россия 1" в новое время – 21:00.