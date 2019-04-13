В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торговых центров

В Екатеринбурге в субботу утром эвакуировали посетителей из крупных торговых центров "Гринвич" и "Радуга Парк". Как рассказали ТАСС в силовых структурах, в целом ЧП затронуло более чем 10 объектов в городе.

О причинах эвакуации пока сведений нет.