Появилось видео с места крушения на железной дороге в Бурятии

В Сети опубликованы кадры, сделанные на месте ЧП, произошедшего в минувшую пятницу, 12 апреля, на Восточно-Сибирской железной дороге в Бурятии.

Как сообщалось ранее, неподалеку от села Шабур Заиграевского района с рельсов сошли 13 вагонов, перевозивших уголь.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

По данным ТАСС, крушение не оказало влияния на график пассажирских перевозок.