13 апреля 201911:14
Появилось видео с места крушения на железной дороге в Бурятии
В Сети опубликованы кадры, сделанные на месте ЧП, произошедшего в минувшую пятницу, 12 апреля, на Восточно-Сибирской железной дороге в Бурятии.
Как сообщалось ранее, неподалеку от села Шабур Заиграевского района с рельсов сошли 13 вагонов, перевозивших уголь.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
По данным ТАСС, крушение не оказало влияния на график пассажирских перевозок.
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