Новости Экономика

Все видео этой рубрики
13 апреля 201911:45 (обновлено в 11:49)

Visa увеличила лимит, для которого не нужен пин-код

Савостьянов Сергей/ТАСС

Международная платежная система Visa увеличила до трех тысяч рублей максимальную сумму, для которой не требуется вводить пин-код при бесконтактной оплате. До сих пор по картам Visa пин-код не требовался для бесконтактной оплаты покупок на сумму не более тысячи рублей.

Увеличить лимит, не менявшийся уже пять лет, решено из-за роста популярности безналичных платежей в России. К концу 2018 года их доля составила 56 процентов, а в этом году ЦБ прогнозирует рост до 66 процентов, передает РИА Новости. Банки намерены перенастраивать свои системы на новый лимит Visa постепенно, а платежные системы MasterCard и "Мир" пока не собираются следовать ее примеру.

По мнению директора по развитию платежных решений компании "Эвотор" Заура Бесолова, повышение лимита — шаг вперед, который позитивно скажется на дальнейшем росте бесконтактной оплаты и оплаты по картам, которые способствуют прозрачности экономики. В Европе лимит по бесконтактным платежам составляет порядка 100 евро, напоминает он.

По словам руководителя дирекции процессинга Альфа-банка Сергея Брынина, решение о повышение лимита каждый банк будет принимать самостоятельно, а дополнительных нагрузок на инфраструктуру это не потребует.

В Газпромбанке планируют поднять лимит, полагая, что это положительно скажется на клиентах, но с датой пока не определились.

По заявлению пресс-службы ВТБ, в этом банке полностью готовы к изменениям, предлагаемым Visa. В "Русском Стандарте" пообещали последовать рекомендациям системы, но не уточнили, в какой срок перенастроят оборудование.

В Промсвязьбанке повышать лимит собираются постепенно, тогда как в Райффайзенбанке перенастроить терминалы были готовы уже в ночь на 13 апреля. В банке "Открытие" также намерены увеличить лимит для всех клиентов с картами Visa.

По мнению экспертов, с повышением лимита бесконтактные платежи станут еще более популярными, также вырастет скорость обслуживания в магазинах и, возможно, средний чек.

Единственный риск, по мнению директора департамента продуктов и решений компании INPAS Ильи Карпейкина, связан с потерей карты, с которой мошенники смогут израсходовать большую сумму. Но такой риск существует и сейчас, отметил он, и для этих случаев существует возможность блокировки карты.

Ранее платежная система Visa установила для российских банков новое требование — выпускать карты только с бесконтактным способом оплаты.

Сейчас

08:22

В Тюмени отменен режим КТО

05:19

Израиль нанес удар по Сирии

04:37

Более 10 грузовых вагонов сошли с рельсов в Бурятии

00:47

В Судане сменился глава Временного военного совета

23:18

В ходе проведения КТО в Тюмени ликвидированы приверженцы ИГ

22:20

В Тюмени идет операция по задержанию боевиков ИГ

20:44

В центре Москвы водитель BMW обстрелял трактор и скрылся

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

По итогам КТО в Тюмени возбуждено уголовное дело

По итогам КТО в Тюмени возбуждено уголовное дело

55 минут назад
В Судане снова сменилась власть

В Судане снова сменилась власть

1 час назад
Силуанов: Россия создает экономику с опорой на собственные силы

Силуанов: Россия создает экономику с опорой на собственные силы

2 часа назад
В России и за рубежом проходит тотальный диктант

В России и за рубежом проходит тотальный диктант

5 часов назад
Из посольства - в тюрьму: в прессу просочились сведения о местонахождении Ассанжа

Из посольства - в тюрьму: в прессу просочились сведения о местонахождении Ассанжа

4 часа назад
Владимир Путин: чтобы быть лидером на Земле, нужно быть лидером и в космосе

Владимир Путин: чтобы быть лидером на Земле, нужно быть лидером и в космосе

10 часов назад
Израиль нанес удар по Сирии

Израиль нанес удар по Сирии

6 часов назад
Подгадили на мелководье: Эстония и Польша выдумали запрет на заход барка "Седов"

Подгадили на мелководье: Эстония и Польша выдумали запрет на заход барка "Седов"

11 часов назад
Порошенко и Зеленский поехали искать дружеское плечо в Европе

Порошенко и Зеленский поехали искать дружеское плечо в Европе

10 часов назад
"Единая Россия" делает сайт для информации о своей работе в регионах

"Единая Россия" делает сайт для информации о своей работе в регионах

11 часов назад
Киевляне устроили самосуд над виновником аварии

Киевляне устроили самосуд над виновником аварии

5 часов назад
Камиль Ларин о новом сезоне проекта "Квартет 4x4"

Камиль Ларин о новом сезоне проекта "Квартет 4x4"

20 часов назад
Звездный состав и закрученный сюжет: первые зрители посмотрели блокбастер "Миллиард"

Звездный состав и закрученный сюжет: первые зрители посмотрели блокбастер "Миллиард"

11.04.2019 18:32
Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание

08.04.2019 10:23
Помогите маленькому Мише услышать мир

Помогите маленькому Мише услышать мир

05.04.2019 16:56
Василий Ломаченко сломал руку во время боя с Кроллой

Василий Ломаченко сломал руку во время боя с Кроллой

21 минута назад
Появилось видео с места крушения на железной дороге в Бурятии

Появилось видео с места крушения на железной дороге в Бурятии

32 минуты назад
Под тюрьмой Алькатрас нашли секретный тоннель

Под тюрьмой Алькатрас нашли секретный тоннель

40 минут назад
На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков

На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков

56 минут назад
"Без хайпа и политиканства": как прошли первые публичные слушания по реновации

"Без хайпа и политиканства": как прошли первые публичные слушания по реновации

1 час назад
37 лет спустя: у берегов Турции опять нашли древнейший в мире корабль

37 лет спустя: у берегов Турции опять нашли древнейший в мире корабль

1 час назад
Кучерову грозит дисквалификация за грубый прием в матче Кубка Стэнли

Кучерову грозит дисквалификация за грубый прием в матче Кубка Стэнли

4 часа назад
В Севастополе стремительно возводится инфраструктура для культурной жизни

В Севастополе стремительно возводится инфраструктура для культурной жизни

4 часа назад
Речной флот на Волге готовится к летней навигации

Речной флот на Волге готовится к летней навигации

4 часа назад
Более 10 грузовых вагонов сошли с рельсов в Бурятии

Более 10 грузовых вагонов сошли с рельсов в Бурятии

7 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 13 апреля 2019 года

Программа "Индустрия кино" от 13 апреля 2019 года

10 часов назад
58
В России появилась первая в мире вакцина от аллергии на березу

В России появилась первая в мире вакцина от аллергии на березу

11 часов назад
Жену уральского священника затравили за участие в конкурсе красоты

Жену уральского священника затравили за участие в конкурсе красоты

12 часов назад
Здравый смысл победил: оправдан орнитолог, попавший под суд за спасение птиц

Здравый смысл победил: оправдан орнитолог, попавший под суд за спасение птиц

14 часов назад
Нейросеть придумала новый вид спорта

Нейросеть придумала новый вид спорта

17 часов назад
В канун юбилея мужчины Аллы Пугачевой встретились в "Прямом эфире"

В канун юбилея мужчины Аллы Пугачевой встретились в "Прямом эфире"

17 часов назад
Парадный Aurus Senat попал на видео

Парадный Aurus Senat попал на видео

21 час назад
В "Зарядье" покажут воображариум Уильяма Шекспира

В "Зарядье" покажут воображариум Уильяма Шекспира

22 часа назад
Премьера в России: оркестр Когана исполнит Вторую симфонию Рихарда Штрауса

Премьера в России: оркестр Когана исполнит Вторую симфонию Рихарда Штрауса

11.04.2019 15:14
В Доме музыки пройдет авторский фестиваль Олега Митяева

В Доме музыки пройдет авторский фестиваль Олега Митяева

09.04.2019 15:39
"Театриум на Серпуховке" поучаствует в "Библионочи" с презентацией книги "Страна Театриум"

"Театриум на Серпуховке" поучаствует в "Библионочи" с презентацией книги "Страна Театриум"

09.04.2019 10:06