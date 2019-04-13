Visa увеличила лимит, для которого не нужен пин-код

Международная платежная система Visa увеличила до трех тысяч рублей максимальную сумму, для которой не требуется вводить пин-код при бесконтактной оплате. До сих пор по картам Visa пин-код не требовался для бесконтактной оплаты покупок на сумму не более тысячи рублей.

Увеличить лимит, не менявшийся уже пять лет, решено из-за роста популярности безналичных платежей в России. К концу 2018 года их доля составила 56 процентов, а в этом году ЦБ прогнозирует рост до 66 процентов, передает РИА Новости. Банки намерены перенастраивать свои системы на новый лимит Visa постепенно, а платежные системы MasterCard и "Мир" пока не собираются следовать ее примеру.

По мнению директора по развитию платежных решений компании "Эвотор" Заура Бесолова, повышение лимита — шаг вперед, который позитивно скажется на дальнейшем росте бесконтактной оплаты и оплаты по картам, которые способствуют прозрачности экономики. В Европе лимит по бесконтактным платежам составляет порядка 100 евро, напоминает он.

По словам руководителя дирекции процессинга Альфа-банка Сергея Брынина, решение о повышение лимита каждый банк будет принимать самостоятельно, а дополнительных нагрузок на инфраструктуру это не потребует.

В Газпромбанке планируют поднять лимит, полагая, что это положительно скажется на клиентах, но с датой пока не определились.

По заявлению пресс-службы ВТБ, в этом банке полностью готовы к изменениям, предлагаемым Visa. В "Русском Стандарте" пообещали последовать рекомендациям системы, но не уточнили, в какой срок перенастроят оборудование.

В Промсвязьбанке повышать лимит собираются постепенно, тогда как в Райффайзенбанке перенастроить терминалы были готовы уже в ночь на 13 апреля. В банке "Открытие" также намерены увеличить лимит для всех клиентов с картами Visa.

По мнению экспертов, с повышением лимита бесконтактные платежи станут еще более популярными, также вырастет скорость обслуживания в магазинах и, возможно, средний чек.

Единственный риск, по мнению директора департамента продуктов и решений компании INPAS Ильи Карпейкина, связан с потерей карты, с которой мошенники смогут израсходовать большую сумму. Но такой риск существует и сейчас, отметил он, и для этих случаев существует возможность блокировки карты.

Ранее платежная система Visa установила для российских банков новое требование — выпускать карты только с бесконтактным способом оплаты.