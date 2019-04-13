Натовские учения оказались "хорошим подспорьем" для России

Корабли и подразделения морской пехоты Черноморского флота в начале апреля выполнили учебные задания. Большой ракетный катер "Шуя", малый ракетный катер "Р-60", малый противолодочный корабль "Суздалец", противодиверсионный катер "Кинель" и большой десантный корабль "Азов" достигли района учений для контроля подводной, надводной и воздушной ситуации. Морпехи учились десантироваться на БТР на незнакомый берег, пишет РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе флота, маневры НАТО "Морской щит — 2019" стали помогли в учебе российских военных моряков.

"Боевая подготовка проходит на фоне учения НАТО, которое послужило хорошим подспорьем для отработки задач в условиях реальной обстановки", – заявили в пресс-службе ЧФ РФ.

После завершения учений отряд российских кораблей вернулся на базу.