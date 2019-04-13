Синхронное фигурное катание. Paradise лидирует на чемпионате мира

В столице Финляндии продолжается чемпионат мира по синхронному фигурному катанию. В турнире участвуют десять команд из шести стран. Лидерами после первого этапа – короткой программы, — стали представительницы российской команды Paradise.

Наши девушки набрали 87,12 баллов и опережают хозяек льда из Marigold Ice Unity (85,90 баллов) и канадскую Nexxice (84,63). Еще один коллектив из России "Татарстан" пока на четвертой строчке протокола (82,83 баллов). В шестерке лучших также команды Helsinki Rockettes (Финляндия) и Nova Senior (Канада).