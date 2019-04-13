Ученые уточнили, чем лучше завтракать диабетикам

Низкоуглеводный завтрак с высоким содержанием жиров может помочь больным диабетом второго типа контролировать уровень сахара в крови в течение дня. Среди прочего это — простой способ избежать утреннего выброса сахара сразу после завтрака. Причина этого выброса — комбинация утренней инсулинорезистентности и высокого содержания углеводов в типичных западных блюдах для завтрака — зерновых хлопьях, овсянке, тостах и фруктах.

В рамках исследования, результаты которого представил доцент Университета Британской Колумбии Джонатан Литтл, проводился эксперимент на добровольцах, живущих с хорошо контролируемым диабетом второго типа.

В один из двух контрольных дней на завтрак им давали омлет, в другой — овсяную кашу и фрукты, сообщает портал Medical Xpress. Обед и ужин в эти дни были идентичными. Уровень сахара в крови испытуемых фиксировался непрерывными мониторами глюкозы — небольшими приборами, которые крепятся на живот и производят измерения каждые пять минут.

Выяснилось, что жирный и низкоуглеводный завтрак позволил избежать выброса сахара после утреннего приема пищи, и эффект стабилизации уровня сахара в крови сохранялся в течение следующих 24 часов.

Другим интересным результатом исследования стало то, что участники говорили о более низком уровне голода перед обедом и ужином. Также их меньше тянуло к сладкому. Таким образом, считает Литтл, такую коррекцию в питании можно рекомендовать как здоровый шаг для всех, а не только для пациентов, живущих с диабетом.