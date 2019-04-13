Перехват израильских ракет сирийскими ПВО сняли на видео

Израильская авиация атаковала цели на территории Сирии в ночь на субботу. При взрывах боеголовок ранены три сирийца и разрушены несколько строений, пишет РИА Новости.

В Twitter опубликованы записи противодействия сирийской ПВО ракетному удару по провинции Хама.

Ранее ЦАХАЛ неоднократно бомбила территорию Сирии. Израиль заявляет, что таким образом противостоит военному присутствию Ирана на сирийской территории.