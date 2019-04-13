Водитель каршерингового авто спровоцировал ДТП на МКАД. Видео

В минувшую пятницу, 12 апреля, на Московской кольцевой автомобильной дороге произошла авария, попавшая в объектив регистратора очевидца.

Судя по кадрам записи, сделанной на 89-м километре МКАД, водитель каршерингового отвлекся от управления своим автомобилем, и протаранил ехавшую перед ним "Газель".

Транспортные средства получили повреждения, никто из участников ДТП, по предварительной информации, серьезно не пострадал.