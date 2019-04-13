У посольства России в Киеве разорвался высоковольтный кабель

Украинская полиция проверила информацию о взрыве у здания посольства РФ в Киеве. Как выяснилось, разорвался высоковольтный кабель, принадлежащий Юго-Западной железной дороге. ЧП произошло на Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе, пишет РИА Новости.

При разрыве никто не пострадал, повреждена мостовая. Аварию сети ликвидируют представители "Киевэнерго".