Падение кранов во время работ в турецком доке сняли на видео

В Сети опубликованы кадры, сделанные очевидцами в доке в Тузле – районе, расположенном в турецкой провинции Стамбул, где в минувшую пятницу, 12 апреля, произошло ЧП.

Как сообщают местные СМИ, по неустановленной пока причине, при проведении судоремонтных работ не выдержали крепления кранов.

Многотонные металлическое конструкции покатились по направляющим и рухнули в док и в воду.

Невзирая на масштабность инцидента, пострадал только один человек, получивший травму ноги.

Специалистам предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента и определить размер ущерба, нанесенного инфраструктуре дока.