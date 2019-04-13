Туктамышева выиграла турнир женщин на командном чемпионате мира

В японской Фукуоке завершился командный чемпионат мира по фигурному катанию. В споре шести ведущих национальных сборных победу праздновали представители команды США. Россияне на World Team Trophy заняли почетное третье место.

Завершали состязания женщин в одиночном катании, где нашу страну представляли Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева. Обе россиянки улучшили свои результаты после короткой программы и поднялись чуть выше после произвольного катания: Туктамышева стала первой, а Самодурова – четвертой.

Правда, этот подвиг в борьбе с японками Рикой Кихира и Каори Сакамото не помог нашей сборной подняться выше третьего места в общем зачете: при неплохих турнирных успехах наших пар подвели мужчины-одиночники, которые свои выступления провалили.

Итак, итоги женского турнира: Туктамышева – 153,89 балла, Брэди Теннелл (США) – 150,83, Сакамото (Япония) – 146,70, Самодурова – 138,84, Кихира (Япония) – 138,37, Мэрайя Белл (США) – 135,17.

Американцы в итоге стали самыми стабильными во всех видах фигурного катания и выиграли чемпионат мира, хозяева льда за счет успехов в мужском и женском одиночном катании – вторые, наша команда – третья. Призерами турнира стали кроме Туктамышевой и Самодуровой Андрей Лазукин, Александр Самарин, танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Наталья Забияко и Александр Энберт в спортивных парах.