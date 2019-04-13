"Енисей" снова не победил. Нестеренко отбил пенальти

В матче 23-го тура российской премьер-лиги "Енисей" на домашнем поле в Красноярске сыграл вничью с "Уфой". За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча, встреча завершилась со счетом 0:0.

В начале первого тайма, на седьмой минуте, уфимские футболисты могли выйти вперед, но полузащитник Оливье Тилл не реализовал пенальти. Голкипер хозяев поля Юрий Нестеренко парировал удар с точки, а затем сохранил свои ворота в неприкосновенности на добивании.

"Енисей" довел безвыигрышную серию до восьми игр (4 ничьи, 4 поражения) и с 13 очками занимает 16-е место в турнирной таблице, а "Уфа" расположилась на 14-й строчке, имея в активе 21 очко. В следующем туре красноярцы 21 апреля в Москве сыграют со "Спартаком", а уфимцы днем ранее примут тульский "Арсенал".