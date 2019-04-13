Дождь спровоцировал обрушение монумента "Победа" в Кривом Роге

В украинском городе Кривой Рог обрушилась часть монументального комплекса "Победа". Это случилось после проливного дождя, накрывшего город в минувшую пятницу, 12 апреля. Никто из людей не пострадал.

Как сообщает местный сайт "Первый Городской", комплекс, расположенный в Металлургическом районе, состоит из двух бетонных блоков, в которые вмонтированы по пять факелов, чугунного памятника солдату-освободителю и стелы. После дождя от одного из бетонных блоков отвалились несколько больших кусков.

Монумент "Победа" в Кривом Роге был сооружен в 1968 году.