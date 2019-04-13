Натовские учения "Морской щит" завершились в Черном море

Военные корабли НАТО завершили учения Sea Shield 2019 в Черном море. Второй постоянной морской группой (SNMG2) командовала Румынии, пишет РИА Новости.

"Спасибо президенту Клаусу Йоханнису и генералу Чукэ за визит на корабли", — написал в Twitter командир нидерландского корабля Evertsen Будевейна Бутса.

В маневрах участвовали команды из Болгарии, Румынии, Турции, Канады и Нидерландов. Ранее совместные тренировки были проведены с Украиной и Грузией.

НАТО в лице генсека Йенса Столтенберга пообещало следить за ситуацией в Черном море. Также в качестве меры поддержки Украины альянс запланировал обмен информацией и заход в порты Черного моря.