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13 апреля 201913:55
Натовские учения "Морской щит" завершились в Черном море
Военные корабли НАТО завершили учения Sea Shield 2019 в Черном море. Второй постоянной морской группой (SNMG2) командовала Румынии, пишет РИА Новости.
"Спасибо президенту Клаусу Йоханнису и генералу Чукэ за визит на корабли", — написал в Twitter командир нидерландского корабля Evertsen Будевейна Бутса.
В маневрах участвовали команды из Болгарии, Румынии, Турции, Канады и Нидерландов. Ранее совместные тренировки были проведены с Украиной и Грузией.
НАТО в лице генсека Йенса Столтенберга пообещало следить за ситуацией в Черном море. Также в качестве меры поддержки Украины альянс запланировал обмен информацией и заход в порты Черного моря.
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