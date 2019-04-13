Американский морпех убил японку и покончил с собой

МИД Японии потребовал от США сделать все возможное для расследования убийства американским морпехом жительницы Окинавы. И сделать все возможное, чтобы предотвратить подобные инциденты.

Ранее сообщалось, что в городе Тятан морпех убил женщину и покончил с собой – в жилом доме были обнаружены два трупа. К месту происшествия, по свидетельству очевидцев, приехали скорая и два американских военных автомобился.

В Окинаве расположены около 70% всех американских военных объектов в стране, в том числе крупнейшая база ВВС США Кадена, передает ТАСС.