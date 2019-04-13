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13 апреля 201915:04

Комик пошутил про инсульт и умер под смех зрителей

dailymail.co.uk

Британский комик Иэн Когнито (настоящее имя Пол Барбьери) умер прямо на сцене во время выступления в одном из баров английского города Бистер. В последнее время 60-летнему артисту, который выступал в жанре стендап-комедии, нездоровилось, однако он все же вышел на сцену и даже шутил по поводу своего самочувствия.

"Представьте, если я вдруг умру здесь перед вами", — заявил он зрителям во время выступления. И это не было единственной подобной шуткой: за 10 минут до того, как и вправду умереть, Когнито шутил, как смешно было бы "получить инсульт и очнуться, разговаривая на валлийском".

В какой-то момент Когнито, тяжело дыша, сел на стул и затих на несколько минут, пишет The Daily Mail. Зрители, подготовленные его "смертельными" шутками, продолжали смеяться, считая это частью номера. Лишь пять минут спустя еще один комик Эндрю Берд поднялся на сцену проверить, все ли в порядке с его товарищем.

"Все в толпе, включая меня, думали, что он шутит, — рассказал он позже. — Даже когда я поднялся на сцену и взял его за руку, я ждал, что он скажет: "Бу!"

Находившиеся в числе зрителей две медсестры и полицейский офицер пытались помочь Когнито, начав делать ему непрямой массаж сердца. Вызвали скорую. Однако помочь комику не удалось: прибывшие врачи констатировали его смерть.

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