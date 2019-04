Комик пошутил про инсульт и умер под смех зрителей

Британский комик Иэн Когнито (настоящее имя Пол Барбьери) умер прямо на сцене во время выступления в одном из баров английского города Бистер. В последнее время 60-летнему артисту, который выступал в жанре стендап-комедии, нездоровилось, однако он все же вышел на сцену и даже шутил по поводу своего самочувствия.

"Представьте, если я вдруг умру здесь перед вами", — заявил он зрителям во время выступления. И это не было единственной подобной шуткой: за 10 минут до того, как и вправду умереть, Когнито шутил, как смешно было бы "получить инсульт и очнуться, разговаривая на валлийском".

В какой-то момент Когнито, тяжело дыша, сел на стул и затих на несколько минут, пишет The Daily Mail. Зрители, подготовленные его "смертельными" шутками, продолжали смеяться, считая это частью номера. Лишь пять минут спустя еще один комик Эндрю Берд поднялся на сцену проверить, все ли в порядке с его товарищем.

Находившиеся в числе зрителей две медсестры и полицейский офицер пытались помочь Когнито, начав делать ему непрямой массаж сердца. Вызвали скорую. Однако помочь комику не удалось: прибывшие врачи констатировали его смерть.

Thing about Ian Cognito was it didn't matter if you did a weekend with him, an evening, an hour, or only met him for a few seconds you'd walk away with a story to tell. Sometimes you'd have to tell it to the police, but always exciting to be around. Always. RIP old friend x pic.twitter.com/0L7iOW7LvE