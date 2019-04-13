С-400 назвали кошмаром для невидимок

Журнал Stern опубликовал статью, посвященную анализу эффективности зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". По мнению автора Гернота Крампера, российские конструкторы смогли добиться впечатляющих результатов "как в обнаружении цели, так и в радиусе действия" комплекса.

"США долгое время доминировали, однако С-400 становится опасной и для самолетов-невидимок", — заявил Крампер.

Как напомнил журналист, всего один С-400, размещенный в Сирии, перевел полеты самолетов западной коалиции над территорией страны в категорию "непредсказуемых".

Характеристики "Триумфа" неизвестны западным странам, но покупка комплексов Турцией подтверждает возможность борьбы с "невидимками". Причем российский комплекс стоит вдвое дешевле устаревшего американского Patriot.

Все это делает С-400 для Москвы "бестселлером", а для НАТО – "кошмаром", пишет Stern.