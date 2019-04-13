Даниил Квят: обидно, что мгновения не хватило до Топ-10
Российский гонщик формулической команды Toro Rosso Даниил Квят после завершения квалификационных заездов Гран-при Китая сообщил журналистам, что впервые в сезоне может быть доволен результатом старта накануне главной гонки.
"Квалификация на сей раз была очень плотной, впрочем, как почти всегда со старта сезона, машины разделяли очень небольшие отрывы, так что одна десятая приводила к разнице в две или три позиции на решетке, — цитирует Квята официальный сайт его "конюшни". – Думаю, я сделал все, что мог".
По словам россиянина, его ощущения от пилотирования машины хорошие: "Но нам есть, куда улучшаться. В целом, это была очень сильная сессия – наверное, лучшая квалификация в нынешнем сезоне. Я был в двух сотых от третьего сегмента и попадания в десятку – обидно, когда не хватает совсем немного".
"По итогам второго сегмента можно сказать, что в гонке у нас будет сильный болид и хорошая стартовая позиция, так что постараюсь попасть в Топ-10", – сказал Квят. Напомним, что напарник россиянина Александер Албон разбил свою машину в свободной практике и в квалификации не участвовал.
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