ЕС сократил санкционный список

Евросоюз убрал несколько человек из санкционного списка, поскольку доказательства их причастности к событиям в Крыму и на Украине были недостаточными, сообщила газета Die Welt со ссылкой на Европейскую внешнеполитическую службу (EAD).

Имена не называются, однако известно, что это девять украинцев из окружения экс-главы Украины Виктора Януковича.

Сейчас в списке 170 человек и 44 организации, которые способствовали обострению конфликта в стране. Это можно оспаривать, но пока все попытки были неудачными.

Санкционный список появился в 2014 году после событий на Украине. Неоднократно пополнялся. Санкции подразумевают запрет на въезд в ЕС, ограничительные меры финансового, торгового и военного характера.