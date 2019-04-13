Полицейские расстреляли угонщика, ранившего в голову их коллегу. Видео

Полиция округа Волуси, расположенного в штате Флорида на юго-востоке США, обнародовала кадры погони, закончившейся перестрелкой с летальным исходом – описываемые события происходили в минувший четверг, 11 апреля.

Как рассказал представитель полицейского управления, злоумышленник, под угрозой оружия, отобрал автомобиль у женщины, и поехал по федерального шоссе, где его начали преследовать сотрудники правоохранительных органов.

Стражам порядка удалось прострелить все четыре колеса угнанного автомобиля, после чего подозреваемый был вынужден остановиться. Преступник попытался добежать до полосы встречного движения, где, по мнению полицейских, он планировал захватить другое авто, однако один из правоохранителей пресек эту попытку, перекрыв путь своим внедорожником.

Однако злоумышленник не собирался сдаваться – на бегу он открыл огонь по полицейским. Одна из выпущенных им пуль попала в голову 54-летнему сержанту Томасу Дэйну – опытному сотруднику, работающему в органах правопорядка с 1988 года. Ранение оказалось сравнительно легким и угрозы для жизни пострадавшего нет.

После этого пятеро стражей порядка открыли ответный огонь – преступник, получивший несколько ранений, не выпустил из рук пистолет и сумел скрыться в придорожной лесополосе, где потерял сознание, после чего был задержан.

Угонщик, впоследствии опознанный как 30-летний Филипп Томас Марш, был доставлен в больницу, где и скончался.

Полицейские, применившие табельное оружие на поражение, отправлены в административный отпуск, комиссия изучает обстоятельства происшествия и оценивает правомерность действий сотрудников.