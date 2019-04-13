Премьер-лига. "Арсенал" и "Урал" выдали блеклую ничью

Матчем в Туле между местным "Арсеналом" и клубом из Екатеринбурга "Урал" продолжилась программа 23-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге. Игра получилась не слишком зрелищной и завершилась без голов – ничья 0:0.

При этом первые 45 минут игры настраивали зрителей на вполне адекватный футбол: активность обеих команд в середине поля давала надежду, что во второй половине встречи они смогут создать и реализовать голевые моменты.

Однако полу-моменты если и были созданы, то стали не причиной удачной игры нападения, а, скорее, неудачных действий оборонцев. Впрочем, игроки линии атаки "подарками" соперников ни разу не воспользовались.

Кульминацией матча стало удаление уральца Меркулова, который получил красную карточку за фол против убегавшего в отрыв Бакаева. Но реализовать 10 минут численного перевеса "канониры" не сумели. Итог закономерный – 0:0. И трудно сказать, приобрели команды по одному очку, или по два потеряли?