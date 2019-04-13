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Политическая нестабильность в Венесуэле 3 минуты назад
Лавров о действиях США: провальный блицкриг и доктрина из нафталина
США открыто вмешиваются во внутренние дела суверенных государств — например, не отказываются от цели свержения законного президента Венесуэлы даже после того, как "блицкриг по смене режима" там провалился. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на проходящей в Подмосковье 27-й ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
В качестве одного из примеров Лавров привел вчерашнее интервью госсекретаря США Майка Помпео: тот "однозначно заявил, что военная интервенция не исключена", передает "Интерфакс". В Вашингтоне, по словам Лаврова, "даже вытащили из нафталина пресловутую доктрину Монро, угрожая, что следующие на очереди — Куба и Никарагуа".
При этом США будто не понимают, что так "противопоставляют себя всему латиноамериканскому, да и не только, миру", отметил Лавров, по мнению которого такое поведение "просто неприемлемо". В Вашингтоне, по его словам, "возобладали сторонники запуска новой гонки вооружений", хотя "втянуть в это затратное упражнение Россию не получится".
Москва ждет от стран Запада внятной реакции на свои предложения по повышению доверия в сфере международной безопасности, заявил Лавров: в этой сфере Россия сейчас старается максимально активно и предметно работать со своими партнерами.
В частности, наша страна вносит предложения по повышению предсказуемости и доверия. Это, например, идея заключения договора о евроатлантической безопасности, совместная с Китаем инициатива о предотвращении размещения оружия в космосе, предложение о выработке конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма.
Россия старается формировать позитивную повестку в многосторонней работе по всем актуальным глобальным проблемам, конструктивно работать со всеми заинтересованными игроками, отметил Лавров.
"При этом не теряем надежду, что можно будет найти точки соприкосновения с теми партнерами, с которыми отношения не ладятся", — добавил министр.
США же, по словам Лаврова, очевидно не желают "смириться с реалиями XXI века", и для сохранения собственной "возвышенной исключительности" на фоне снижения совокупного веса своего влияния в мире намерены "прижимать и топить другие страны".
Также, отметил Лавров, Вашингтон использует свое новое изобретение — так называемую концепцию обеспечения истинного суверенитета — для прикрытия нажима на развивающиеся государства в разных регионах мира. Одновременно США "добиваются ограничения сотрудничества этих стран и с Россией, и с Китаем, и с другими независимыми центрами силы", цитирует министра ТАСС.
При этом суверенное равенство государств было и остается одним из основополагающих принципов международных отношений, никем пока не оспоренным, напомнил Лавров. При этом после появления ядерной "пятерки" этот принцип суверенного равенства был переподтвержден заключением Договора о нераспространении ядерного оружия.
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