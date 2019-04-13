Не менее 20 человек пострадали в столкновении автобуса и грузовика в Турции

Серьезная авария произошла в субботу, 13 апреля, в Турции, где автобус с 36 пассажирами, следовавший из Стамбула в Чанаккале, столкнулся с грузовиком.

По данным СМИ, пострадал водитель автобуса, его помощник, впоследствии скончавшийся в больнице, и 18 человек, находившиеся в салоне. Первая помощь пострадавшим была оказана на месте ДТП, после чего прибывшие медики доставили их в лечебные учреждения.

По предварительной версии, виновником инцидента на трассе Стамбул – Бурса – Измир является мужчина, управлявший автобусом, который не справился с управлением.