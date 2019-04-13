Москвичей предупредили о потенциально опасной погоде

В Москве и Подмосковье синоптики продлили "желтый" уровень погодной опасности до вечера воскресенья. Как ожидается, с 9.00 до 21​​​.00 в столицу придет сильный ветер порывами до 15 метров в секунду.

"Погода потенциально опасна", — заявили в Гидрометцентре.

Температура воздуха поднимется до 6 градусов тепла. Облака закроют небо, возможен дождь со снегом, пишет РИА Новости.

Как заявили синоптики, погода соответствует климатической норме. Заметное потепление ожидается только 18 апреля. Практически вся следующая неделя без осадков. К выходным — до плюс 18.