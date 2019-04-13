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Выборы на Украине 52 минуты назад
Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб
Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать. Поводом стало видео одного из украинских блогеров, в котором билборд кандидата в президенты и действующего главы государства Петра Порошенко со слоганом "Думай" соседствует с ямами на дорогах.
"Я, конечно, дико извиняюсь, но шо тут думать?" — задает риторический вопрос автор видео. Кошевой предлагает всем снимать такие ролики, а проблемы для них выбирать самим: "Ямы, мусор, какое-то строительство — что угодно".
Тем временем принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому украинский телеканал "1+1" в день тишины перед вторым туром президентских выборов, назначенным на 21 апреля, планирует транслировать передачи с участием Зеленского. Согласно программе на сайте "1+1", канал покажет проекты студии Зеленского "95 квартал", в том числе "Вечерний квартал", "Рассмеши комика" и "ЧистоNews". Вечером зрителям покажут фильм "Я, ты, он, она ", в котором Зеленский сыграл одну из главных ролей.
В день тишины перед первым туром выборов президента — 30 марта — 1+1 также показывал программы студии Зеленского, а также документальный фильм "Рейган", в котором шоумен озвучил экс-президента США. Результат Зеленского в первом туре почти вдвое превысил процент голосов, отданный за действующего президента.
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