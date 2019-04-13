Хет-трик Лукаса помог "Тоттенхэму" разгромить "Хаддерсфилд"

В матче 34-го тура английской премьер-лиги "Тоттенхэм" на поле домашнего стадиона в Лондоне разгромил "Хаддерсфилд" со счетом 4:0. "Шпоры" укрепили свои шансы на Лигу чемпионов, поднявшись на третье место в турнирной таблице.

У победителей встречи хет-трик оформил бразильский вингер Лукас Моура, забивший мячи на 24-й, 87-й и 93-й минутах и единожды на 24-й минуте отличился кенийский полузащитник Виктор Ваньяма.

"Тоттенхэм" одержал вторую победу в последних пяти играх и с 67 очками поднялся на третье место в турнирной таблице, обойдя "Челси" на одно очко, а "Хаддерсфилд", потерпевший шестое поражение кряду, расположился на 20-й строчке, имея в активе 14 очков. В следующем туре "шпоры" 20 апреля на выезде сыграют с "Манчестер Сити", а "терьеры" в тот же день примут "Уотфорд".