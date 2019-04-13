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Джулиан Ассанж и WikiLeaks 12 минут назад
Арест Ассанжа: момент был выбран не случайно
Самая громкая новость уходящей недели, конечно — арест в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Эксклюзивные кадры агентства Ruptly облетели весь мир. После семилетнего пребывания в стенах эквадорского посольства Ассанжа силком тащили сразу несколько сотрудников в штатском.
Конечно, по меркам любой страны то, что сделал Ассанж, выложив в Сеть без какой-либо санкции огромный объем секретной информации и поставив под угрозу в том числе жизни людей, — это преступление. Но ведь какие преступления были скрыты в тех документах, которые опубликовал Ассанж! И то, как на содержание этих материалов среагировали правозащитники, обернулось тем, что США стали представать никаким не "лидером свободного мира", а эдакой мстительной страной-эгоисткой, которая вносит, скорее, хаос, а не порядок в мировые дела. Что думают об аресте Ассанжа участники ежегодной ассамблеи старейшей неправительственной организации новой России, каковой является Совет по внешней и оборонной политике?
"Вполне предсказуемо было, что из посольства выдворят, но теперь начинается самое интересное, потому что, с одной стороны, правительство Великобритании, конечно, находится в очень тесной интимной связи с Соединенными Штатами, с другой, — мы видим, что даже в Великобритании, даже из стана правящих консерваторов звучат голоса, что не надо бы его выдавать в Америку, — просто из соображения престижа Великобритании", — отметил Федор Лукьянов, председатель президиума СВОП.
"Если мы думаем, что Трамп целиком неэффективен, то это неправда. Он давит, и иногда это дает результаты для него. То, что произошло, — это безобразие, потому что Ассанж — честный журналист в огромном смысле этого слова. Тем не менее это современная жизнь, где мораль, право и все остальное не играют никакой роли", — считает Сергей Караганов, почетный председатель президиума СВОП, декан факультета мировой экономики и мировой политика НИУ ВШЭ.
По словам Владимира Рыжкова, председателя общероссийского общественного движения "Выбор России", он осуждает любые преследования свободы слова, будь то в России или за рубежом. "В случае с Ассанжем — это журналист, не гражданин Америки, никаких подписок, никакую присягу он не давал американскому государству. Ему стали известны достоверные данные — он их опубликовал. В чем преступление? Американцы пусть разбираются у себя, кто допустил утечку, как это произошло", — считает Рыжков.
"Это продолжение всего того, что было раньше, — война администрации США, прежде всего, против своего главного противника, который много рассказал о том, что делают США ниже экранов, которые видит общественность. Момент, наверное, выбран так, чтобы совпасть с Brexit, чтобы отвлечь внимание, потому что временные совпадения, они не случайны. Я лично в случайности не верю", — сказал Сергей Кисляков, бывший посол РФ в США, зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам.
"Это доказательство того, что в мире все честно, справедливо, уважаются на самом деле те, кто добывают доказательства чужих преступных деяний. Это сказка про то, как Запад вообще заинтересован в разоблачении коррупции, разоблачении противоправных действий. Она заканчивается в связи с тем, что произошло", — считает зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
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