Спускали с лестницы и били: СБУ обвинили в захвате храма УПЦ

Руководитель отдела по вопросам межконфессионального урегулирования при Ровенской епархии канонической Украинской православной церкви протоиерей Виктор Земляной рассказал подробности захвата Свято-Иоанно-Богословского храма в селе Копытово.

По словам протоиерея, сторонники раскольнической Православной церкви Украины начали попытку рейдерского захвата храма еще в среду, пишет РИА Новости. Активисты ПЦУ угрожали "изрезать лицо" настоятелю храма. Воспользовались поджогом неизвестными сарая старосты общины ПЦУ, чтобы сменить замки на храме.

В субботу активисты ПЦУ избили прихожан УПЦ на лестнице у входа в храм.

"Активисты ПЦУ стали нас бить и отшвыривать. Батюшку выволокли за ворота, где на него набросились активисты, били ногами в спину, пинали", — рассказала прихожанка храма Ирина Балк.

Как сообщил Виктор Земляной, захват проходил при бездействии полицейских и под руководством двух представители Службы безопасности Украины.

"Во время захвата церкви присутствовали представители СБУ, наши люди просили их представиться, фамилии эти особы не называли. По рассказам людей, именно от этих двух неизвестных шли распоряжения относительно действий полиции", — рассказал протоейрей.

Избитому настоятелю храма пришлось вызвать скорую помощь, а одна из прихожанок попала в больницу. Верующие и клирики УПЦ обратились к властям за защитой.