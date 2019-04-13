Берлин передал Киеву грамоту Петра I

Грамоту Петра Первого от 1708 года, утерянную во время Второй мировой войны, передала Украине Германия, сообщил в Facebook министр культуры Украины Евгений Нищук.

Нищук добавил, что это рукописный пергамент размером 80 на 58 сантиметров в серебряно-позолоченной оправе. С середины двадцатого века документ находился в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена.

Его уже доставили в Национальный заповедник "София Киевская". Скоро на него можно будет посмотреть.

Ранее власти Турции изменили надпись на табличке возле усыпальницы жены султана Сулеймана Первого Рокcоланы в мечети Сулеймание в Стамбуле. Это было сделано ради восстановления исторической справедливости после обращения посольства Украины в Турции — изъят текст надписи о российском происхождении Роксоланы,