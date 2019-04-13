Гончаренко о поражении от "Оренбурга": наша молодежь набивает шишки

В матче 23-го тура российской премьер-лиги столичный ЦСКА на своем поле в Москве проиграл "Оренбургу" со счетом 2:3. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Наверное, болельщикам, которые приходят смотреть наши матчи, скучно не бывает. Сюжет наших игр может пойти по-разному, но они никого не оставляют равнодушными, – приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА. – Команда, как говорил Эдуард Васильевич Малафеев, играет искренне, поет гимн атаке".

Наставник московской команды заявил, что армейцы могли играть лучше, но подумали, что все легко дается и упустили нити игры: "Оренбург" – опытная команда, они забили хорошие голы. Мы не смогли правильно отреагировать на ситуацию. Было много разрозненных действий. Мы набиваем шишки, которые молодые футболисты должны пройти".

Гончаренко заявил, что защитник Марио Фернандес не заслужил удаления: "Эпизод со второй желтой карточкой был недалеко от меня. Марио всегда играет в футбол, никого не обижает и не может играть грубо".

Напомним, ЦСКА прервал беспроигрышную серию из четырех игр (3 поражения, 1 ничья) и с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице. В следующем туре армейцы 20 апреля на выезде сыграют с "Локомотивом".