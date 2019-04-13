Судан: отменен комендантский час, объявлен переходный период

Переходный военный совет Судана отменил комендантский час. В субботу, 13 апреля, глава совета Абдель Фаттах аль-Бурхан провел пресс-конференцию в Хартуме, в ходе которой призвал жителей страны вернуться к обычной жизни.

Аль-Бурхан сообщил также, что в Судане будет сформировано гражданское правительство. По его словам, переходный период в стране продлится два года.

Кроме того, глава переходного Военного совета пообещал искоренить в стране все, что связано с прежним режимом. "Все символы бывшего режима Омара аль-Башира будут искоренены", — приводит его слова ТАСС.

Между тем, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ, свой пост покинул глава разведывательной службы Судана Салах Гош. Это случилось после отставки министра обороны Судана Авада ибн Ауфа.

На этой неделе военное командование отстранило от власти президента Судана Омара аль-Башира. Был сформирован временный военный совет, который сейчас возглавляет начальник Генштаба Вооруженных сил страны генерал аль-Бурхан.