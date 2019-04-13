После выстрелов посольство Украины в Лондоне оцепили

Полицейские взяли под усиленную охрану посольство Украины на Холланд Парк-роуд в Лондоне. Так Скотленд-Ярд отреагировал на стрельбу на прилегающей улице, сообщила газета "Дейли экспресс". Газета "Ивнинг стандард" со ссылкой на очевидца сообщила, что полицейские выстрелили около 10 раз.

ТАСС не удалось получить комментарий украинских дипломатов и британских полицейских. Подробности ЧП вовлеченные стороны обещали рассказать позднее. Улица, на которой расположено посольство, перекрыта.