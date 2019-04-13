Кудерметова и Воскобоева вышли в финал парного турнира в Швейцарии

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и представительница Казахстана Галина Воскобоева в полуфинале парного турнира в швейцарском Лугано обыграли представительницу Словакии Викторию Кузьмову и швейцарку Белинду Бенчич со счетом 6:3, 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась один час 33 минуты, за это время российско-казахстанская пара пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти, а у Кузьмовой и Бенчич один эйс, три двойные ошибки и три брейк-пойнта из восьми.

Таким образом, Кудерметова и Воскобоева вышли в финал турнира, где им будут противостоять представительницы Румынии Сорана-Михаэла Кырстя и Кристина-Андреа Миту.