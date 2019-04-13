Гимнасты сборной России выиграли семь наград на Евро-2019

В польском Шецине продолжается чемпионат Европы по спортивной гимнастике и в субботу, 13 апреля, на турнире проходит первый день индивидуальных финалов в отдельных видах многоборья. Сборная России выиграла 4 золота, серебро и две бронзы.

Чемпионами континента стали Мария Пасека (в опорном прыжке),Анастасия Ильянкова (в упражнениях на брусьях), Артур Далалоян (вольные упражнения) и Денис Аблязин (упражнения на кольцах). Ангелина Мельникова взяла серебро на брусьях, Дмитрий Ланки – бронзу в вольных, а Владислав Поляшов – на коне.

Кроме этого у наших мастеров гимнастики два 4-х и одно 5-е место. А единственное золото для гимнастов из других стран выиграл в упражнениях на коне британец Макс Уитлок.