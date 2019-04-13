Лавров считает, что "турбулентность" может помочь России

Министр иностранных дел Росси Сергей Лавров выступил в субботу на заседании Совета по внешней и оборонной политике. Лавров уверен, что "турбулентность" в мировой политике несет для России не только вызовы, но возможности "для позитивного развития".

Россия видит в формирующейся "полицентричной системе мирового порядка", пояснил Лавров, более устойчивое состояние, нежели при биполярной.

"Требуется более "бережное" отношение к дипломатии, выработка модели устройства, которая будет устойчивой и удовлетворять всех", — сказал министр.

Лавров отверг обвинения России со стороны США в ревизионизме. Россия, по словам Лаврова, как раз выступает за укрепление мировой безопасности.

Министр напомнил, что Совету безопасности ООН требуются реформа.

"Главная проблема — недопредставленность развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки", — добавил Лавров.

Лавров отверг попытки Запада создать "параллельную" международную реальность, пишет РИА Новости.