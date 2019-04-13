Лайнер мексиканской авиакомпании задел крылом полосу при взлете. Видео

В Сети появились кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей инцидент с участием самолета Embraer E170, произошедшего в международном аэропорту имени генерала Роберто Фьерро Вильялобоса мексиканского города Чиуауа в минувшую среду, 10 апреля.

Воздушное судно авиакомпании Aeromexico Connect – регионального перевозчика, дочерней компании Aeromexico, выполняло внутренний рейс в Монтеррей.

Во время взлета Embraer сильно наклонился влево и задел крылом поверхность взлетно-посадочной полосы.

Как сообщают местные СМИ, авиалайнер получил повреждения, которые, однако, не сказались на управляемости самолета и не помешали экипажу успешно совершить посадку.

Никто из пассажиров, многие из которых были всерьез напуганы произошедшим, не пострадал.

Официальных данных о возможных причинах инцидента пока не поступало, по факту ЧП проводится разбирательство.